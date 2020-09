Questa notte alle 4.20, a Corlo di Formigine, una esplosione ha distrutto il bancomat dell’ufficio postale di via Edison, innescato un incendio nella stanza retrostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, in via precauzionale, hanno temporaneamente evacuata la famiglia che ridiede nell’appartamento soprastante. Non ci sono stati feriti. Pare scontato si sta trattato di esplosione a seguito di un tentativo di furto. Sul posto i Carabinieri.