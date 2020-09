Aggiornamento circa le chiusure notturne in A13

Sulla A13 Bologna-Padova, sono state annullate le chiusure dell’entrata della stazione di Ferrara sud, che erano previste nelle due notti consecutive di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di questa sera, martedì 29, alle 6:00 di mercoledì 30 settembre, per chi proviene da Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Firenze e Milano.