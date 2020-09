Mirandola, visita in comune dello storico svizzero Mario Donati

È stato ricevuto In municipio dal Sindaco di Mirandola Alberto Greco, lo storico svizzero, Mario Donati in città in questi giorni per raccogliere documenti e notizie sullo scrittore mirandolese Domenico Bacci.

Il sindaco si è trattenuto in un colloquio con Donati che ha provveduto a spiegargli i motivi della vista nella città dei Pico. È di prossima uscita infatti la stesura di un articolo sulla rivista del Comune di Levizzara (il luogo in cui risiede Donati nel Canton Ticino) e che tratterà appunto dello scrittore mirandolese.

Domenico Bacci, è nato a Mirandola nel 1806. Nel corso della sua vita è stato scrittore, e professore di Ginnasio nelle materie di logica, metafisica, etica e filosofia. L’interesse da parte di Donati è sorto a seguito della scoperta di documenti che attestavano l’origine del padre di Domenico Bacci nel Canton Ticino.