Incidente stradale in A1 nel tratto compreso tra il bivio con la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia direzione Milano

Incidente stradale in A1 nel tratto compreso tra il bivio con...

Alle ore 17:30, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, in direzione Milano, è avvenuto un incidente all’altezza del km 149, nel quale un mezzo pesante si è ribaltato disperdendo parte del carico, costituito da scarti di lavorazione animale. Nell’incidente una persona è rimasta ferita.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Al momento il traffico transita su una corsia e si registrano 9 km di coda.

Agli utenti che da Bologna sono diretti verso Milano, si consiglia di uscire alla stazione di Modena sud, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.