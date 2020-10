Al via anche a Formigine i servizi pre e post scuola

scuolaSono arrivate le linee guida regionali per attivare nelle scuole primarie del Comune di Formigine i servizi di prolungamento orario.

L’assessorato all’istruzione organizza per martedì 6 ottobre due videocall dedicate a tutti i genitori degli alunni ammessi al servizio, al fine di illustrare tempi e modalità di fruizione. Il servizio partirà lunedì 12 ottobre, con il pre scuola (inizio dalle 7.30) e il post scuola (termine entro le 18).

In collaborazione con le scuole, sono stati individuati maggiori spazi rispetto al passato per consentire il distanziamento tra studenti provenienti da classi diverse. È previsto l’utilizzo della mascherina, oltre che l’attivazione di tutte le altre forme d’igiene, prima tra tutte il lavaggio delle mani. Le attività sono seguite da educatori professionisti, che applicheranno gli specifici protocolli di sicurezza.

In totale, sono 270 gli utenti del pre-scuola e 120 quelli del post scuola, iscritti entro i termini indicati.

“Come per tutti i servizi scolastici, anche il prolungamento orario necessita di maggiori risorse economiche, che abbiamo messo in campo senza aumentare le rette. Abbiamo atteso le linee guida regionali per tutelare al massimo delle nostre possibilità la salute delle famiglie, per un servizio che si presenta come molto delicato perché comporta la compresenza di alunni provenienti da classi diverse. Il nostro obiettivo è quello di fare quanto possibile per garantire la continuità nelle attività didattiche” è il commento dell’Assessore all’Istruzione Simona Sarracino.