Albero caduto in via dell’Osservanza oggi per il vento forte

Oggi in città il vento forte ha provocato la caduta di un grosso albero in via dell’Osservanza. Una chiamata al 115 ha avvisato i soccorritori che una pianta molto grande si era adagiata sui fili elettrici rimanendo sospesa tra i due lati della strada. Sul posto si sono portati subito i vigili del fuoco con una squadra, l’autogrù e l’autoscala insieme a due pattuglie della polizia locale e i tecnici della pubblica illuminazione. La polizia locale ha provveduto a chiudere alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada: le operazioni per liberare i fili elettrici e la via sono andate avanti per alcune ore. Non si registrano feriti.