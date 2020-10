Alle 11:00, sempre a Carpi presso una ditta di autotrasporti di via dei Maniscalco, un operaio, durante l’esecuzione lavori manutenzione impianto antincendio, a causa del presunto cedimento del soppalco in cartongesso, è precipitato da una altezza di circa 4 metri nel locale sottostante adibito a bagno, sbattendo contro i sanitari. Soccorso e trasportato con eliambulanza presso l’ospedale di Baggiovara, apparentemente non sarebbe in pericolo di vita.