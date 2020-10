LILT e Comune di Montecreto insieme per la prevenzione del tumore al seno

Dai primi di ottobre un “Nastro Rosa” unisce alcuni dei monumenti più belli delle città italiane. Anche il Comune di Montecreto partecipa all’iniziativa di Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT) illuminando il Municipio.

La collaborazione tra LILT e Comune di Montecreto nasce con l’obiettivo di ampliare la cultura della prevenzione nel campo della salute, sensibilizzando le donne sulla necessità di sottoporsi ad opportuni esami per prevenire il tumore del seno e per testimoniare che, grazie a un’efficace e corretta prevenzione, questa malattia tumorale si può e si deve vincere.

La collaborazione tra enti di volontariato come la LILT e Comuni sensibili come quello di Montecreto ci insegnano come nella diffusione di una corretta cultura della prevenzione oncologica, sia essa primaria che secondaria, l’unione faccia la forza.

La sezione provinciale modenese della LILT promuove, per tutto il mese di ottobre,

l’informazione e la sensibilizzazione delle donne con interventi social di medici del Centro Oncologico Modenese: un “punto di incontro rosa” virtuale che si ripeterà ogni fine settimana sui profili di Lega Italiana Tumori Modena.

Infine nei giorni 14, 23 e 30 ottobre, nello spiazzo principale del Policlinico di Modena, presso il Camper VIVICOSI’ – Scegli la Salute si svolgeranno visite senologiche gratuite per tutte le donne che abbiano compiuto i 40 anni.

Le visite

sono prenotabili dal 1 ottobre al numero di telefono 059.4225747 (Ufficio LILT).