Volley: contro la capolista Roma, Sassuolo cede 3-0 (25-17 25-22 25-23)

La Green Warriors Sassuolo non riesce nell’impresa e contro la capolista Acqua & Sapone Roma rimedia la prima sconfitta stagionale: al Palafonte di Roma finisce 3-0, in un match molto più equilibrato di quanto il risultato finale possa suggerire.

Per le ragazze di coach, l’avvio di match è il salita con le neroverdi che faticano a trovare le misure dai nove metri e soffrono in ricezione. Nel secondo e ancora di più nel terzo parziale, le neroverdi migliorano in tutti i fondamentali: il gioco si fa più equilibrato, ma nei momenti salienti è Roma ad essere più cinica ed efficace e ad aggiudicarsi l’intera posta in palio.