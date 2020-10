Un caso di Covid in un istituto scolastico di Bologna

Ieri, 4 ottobre, è stato notificato al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Ausl di Bologna un caso di positività a Sars-CoV-2 riconducibile a uno studente, sintomatico, frequentante un istituto scolastico a Bologna, la Scuola Primaria “Due Agosto”. L’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 2 ottobre.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con il Dirigente scolastico ed il referente Covid dell’Istituto coinvolto, si è attivato per la presa in carico del soggetto positivo e dei rispettivi contatti stretti coinvolti, 26 persone, tra compagni di classe e personale docente.