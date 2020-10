Motociclista ferito in scontro con trattore a Baggiovara

Un ferito con lesioni gravi, ma fortunatamente non in pericolo di vita, trasportato dall’ambulanza al Trauma Center dell’ospedale civile di Baggiovara. È il bilancio di un incidente tra un trattore e una moto accaduto proprio a Baggiovara, alle porte di Modena, su via Giardini, alle 15.50 circa di oggi, martedì 6 ottobre.

A rimanere ferito è stato il motociclista, 52 anni, residente in città, che percorreva via Giardini in direzione Casinalbo su una Honda Hornet 600. Secondo le prime ricostruzioni, mentre la dinamica è ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Modena, giunta sul posto con 118 e Vigili del Fuoco, si sarebbe scontrato sulla fiancata destra con le forche anteriori per rotoballe del trattore che si immetteva da strada Canale di Corlo in via Giardini, svoltando a sinistra per mettersi in direzione centro. Alla guida del mezzo agricolo un uomo di 57 anni, anch’egli residente a Modena, che non ha riportato conseguenze.