23enne di Vignola finisce in carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

23enne di Vignola finisce in carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni...

Nel pomeriggio di ieri, i militari della Tenenza di Vignola hanno tratto in arresto un ragazzo di 23 anni del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Modena, dovendo espiare una pena detentiva di anni uno mesi uno giorni quattro per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il ventitreenne era stato arrestato il 25 giugno 2019 per maltrattamenti nei confronti della madre. Dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Modena.