Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 9 ottobre

Inizialmente poco nuvoloso per il transito di velature che, nel corso della giornata, tenderanno ad intensificarsi. In serata ulteriore aumento della nuvolosità, in particolare lungo il crinale appenninico centro-occidentale. Possibili banchi di nebbia al primo mattino sul ferrarese e localmente lungo l’asta del Po. Temperature: in lieve aumento. Minime comprese tra 10°C e 12°C nelle pianure interne, con valori inferiori in aperta campagna e tra 12°C e 14°C lungo la fascia costiera. Massime attorno a 20°/21°C. Venti: deboli, di direzione variabile. Mare: quasi calmo, temporaneamente poco mosso al mattino al largo.

(Arpae)