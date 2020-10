Domenica 11/10 Palazzo Ducale aperto anche in notturna

Apertura straordinaria in notturna, domenica 11 ottobre, per Palazzo Ducale di Sassuolo. La reggia estense, infatti, in via del tutto eccezionale sarà aperta al pubblico, con biglietto ordinario, dalle ore 18 alle ore 22 (con ultimo ingresso consentito un’ora prima della chiusura, alle ore 21).

Un’occasione nuova, quindi, per godere delle stanze affrescate di Palazzo Ducale e del panorama sul parco Ducale, con una luce assolutamente diversa.

Gli orari di Palazzo Ducale per domenica 11 ottobre, quindi, saranno: