Reggio Emilia: ordinanza consente, da domani, la riaccensione dei termosifoni

A decorrere da domani, 10 ottobre, è possibile attivare gli impianti termici (riscaldamento) nel territorio del comune di Reggio Emilia, per una durata massima di 7 ore al giorno.

Lo stabilisce un’ordinanza sindacale emanata oggi, con la quale si anticipa l’accensione del riscaldamento, rispetto alla data canonica del 14 ottobre. Sono esclusi dall’ordinanza gli uffici pubblici.

La misura è stata adottata in quanto le condizioni climatiche, le temperature in particolare, in questi ultimi giorni si sono attestate su livelli inusuali per la stagione autunnale e, come risulta dai bollettini meteorologici, nei prossimi giorni le temperature subiranno ulteriori abbassamenti. Questa situazione comporta disagio in special modo per le categorie di popolazione più deboli: bambini, persone anziane e ammalate.