F1: GP Germania, pole di Bottas. Quarta la Ferrari di Leclerc

Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gp di Germania di F1, valido come 11ma prova del Mondiale, che si correrà domani sulla pista del Nurburgring. Subito dietro in prima fila il compagno Lewis Hamilton. Terzo Max Verstappen e quarta la Ferrari di Charles Leclerc. L’altra ‘Rossa’, quella di Sebastian Vettel, invece, è andata incontro a un’altra giornata da dimenticare, restando fuori dalla Q3 e partirà undicesimo.

Il primo Gran Premio dell’Eifel prenderà il via domani alle ore 14.10 CET. Charles dovrà montare gomme Soft. Per Vettel scelta di gomme libera.