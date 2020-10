Da lunedì 12 ottobre i filobus riprendono a circolare in corso Canalchiaro a Modena, sulle tradizionali linee 6 e 11 che transitano anche davanti al Duomo.

Sempre da lunedì, quindi, l’area riqualificata tra corso Duomo e via Bonacorsa viene riaperta al transito veicolare con divieto di sosta, salvo carico-scarico per massimo 30 minuti riservato a operatori e residenti.

E, anche per andare incontro alle richieste espresse dalla cittadinanza, la Giunta comunale, nei giorni scorsi, ha deciso di proseguire con la valorizzazione del corso, prevedendo la riqualificazione di un ulteriore tratto, da via Bonacorsa a via Ruggera-via dei Servi. Anche nella nuova porzione di strada sarà posata una pavimentazione in ciottoli di fiume sui lati della strada e in lastricato di selce nella fascia centrale, in continuità con i lavori già realizzati. L’intervento sarà progettato e programmato nell’ambito delle scelte di bilancio per il 2021.

Il tratto ultimato in corso Canalchiaro, una sezione di circa 150 metri in cui oltre alla pavimentazione stradale sono stati rifatti i sottoservizi, era già stato riaperto da qualche settimana esclusivamente al transito ciclopedonale per consentire l’assestamento del fondo stradale, fatta eccezione per i residenti che erano autorizzati a raggiungere le proprie abitazioni.

L’intervento concluso rientra in un piano di riqualificazioni per circa 600 mila euro che, in centro storico, comprende anche gli interventi in via Canalino e via San Giacomo, oltre ad altri interventi in corso anche nei Quartieri 2, 3 e 4. Si interviene su strade, marciapiedi, portici con abbattimento di barriere architettoniche e di manutenzione straordinaria di caditoie, pozzetti e lastre. In occasione degli interventi vengono rifatti tutti gli allacciamenti elettrici a cura di Hera, rinnovate le tubazioni delle reti fognarie e riposizionate le caditoie di raccolta delle acque piovane. I lavori sono effettuati dall’impresa Biolchini Costruzioni srl di Sestola.

In via Canalino, dove è in corso analogo intervento, è stato aperto già da qualche settimana un primo tratto di strada a pedoni e ciclisti (tra l’ingresso del mercato Albinelli in via Mondatora e la biforcazione di via Canalino) ed è attualmente in corso la posa della pavimentazione in ciottoli e in lastre di selce anche nel tratto ancora interessato dai lavori, fino a via dei Servi. La strada sarà riaperta al transito ciclopedonale man mano che verrà completata la pavimentazione.

Anche via San Giacomo, nel tratto tra l’incrocio con via Ruggera e l’incrocio con via Stella, è interessata da lavori di riqualificazione con rinnovo dei sottoservizi e ripavimentazione in ciottoli e selce: sono in corso di completamento i lavori relativi ai sottoservizi e, nel giro di una decina di giorni, prenderà il via la ripavimentazione.

Entro fine anno prenderà il via un nuovo programma di manutenzioni stradali straordinarie, per complessivi 200 mila euro, che riguarderanno in gran parte il centro storico di Modena.

Nei giorni scorsi, infatti, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, la Giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo relativo a una serie di interventi di pavimentazioni stradali, marciapiedi e caditoie. Si tratta di interventi puntuali volti a evitare pericoli per gli utilizzatori della strada che, in centro storico potranno riguardare il ripristino di sanpietrini o il ripristino della pavimentazione ammalorata in strada o su marciapiedi.

Nelle prossime settimane l’Amministrazione svolgerà un’indagine di mercato per l’assegnazione degli interventi tramite accordo quadro.