Flag Football Hogs Reggio Emilia e XMen Correggio

Si sono disputate nel weekend le partite valevoli per il secondo turno dei Campionati Nazionali di Prima e Seconda Divisione di Flag Football Senior, nel tradizionale formato del Bowl.

Gli Hogs Reggio Emilia, alla prima stagione nel Flag Senior di Seconda Divisione, nella due giorni di Bologna fanno registrare 5 vittorie in 6 incontri. Sabato, sotto un cielo terso, i granata hanno perso di misura contro gli 82’ers Napoli (18-20) per poi conseguire nette vittorie contro Bandits Caserta (33-13) ed Hunters Roma (27-6). Domenica invece, su un campo reso pesante dalla pioggia, i reggiani hanno infilato un trittico di vittorie. Al fotofinish contro gli 82’ers (19-13) e senza patemi contro Bandits (33-13) ed Hunters (47-0). Ora nella classifica del Girone B gli Hogs sono terzi, appena fuori dalla zona playoffs cui accedono le prime due classificate di ognuno dei tre gironi.

Gli X-Men Correggio, che partecipano al campionato di Prima Divisione ed in cui militano atleti degli Hogs, tornano invece dal Bowl di Marina di Ravenna con una vittoria in tre incontri. Affrontando le prime tre della classifica, gli X-Men hanno vinto di misura contro i Leoni Basiliano (37-34) per poi essere sconfitti dai Refoli Trieste (46-33) e 65ers Arona (49-27), complici anche le importanti defezioni con cui i correggesi hanno dovuto affrontare la trasferta romagnola. Gli X-Men restano comunque saldi in zona playoffs, in quinta posizione in classifica con le prime sei del girone unico nazionale ad accedere alla postseason.

Risultati

FIDAF FLAG SENIOR SECONDA DIVISIONE, GIRONE B, BOWL DI BOLOGNA

Sabato:

HOGS – 82’ERS NAPOLI 18-20

HOGS – BANDITS CASERTA 33-13

HOGS – HUNTERS ROMA 27-6

Domenica:

HOGS – 82’ERS NAPOLI 19-13

HOGS – BANDITS CASERTA 33-13

HOGS – HUNTERS ROMA 47-0

FIDAF FLAG SENIOR PRIMA DIVISIONE, BOWL DI MARINA DI RAVENNA

X-MEN – LEONI BASILIANO 37-34

X-MEN – REFOLI TRIESTE 33-46

X-MEN – 65ERS ARONA 27-49