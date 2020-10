Papa “Più donne nelle istituzioni di responsabilità della Chiesa”

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Preghiamo perchè i fedeli laici, specialmente le donne, partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità della Chiesa”. Lo ha detto papa Francesco, dopo l’Angelus in piazza San Pietro.

“Oggi – ha proseguito il pontefice – c’è bisogno di allargare gli spazi di una presenza femminile più incisiva nella Chiesa e di una presenza laica, ma sottolineando l’aspetto femminile, perchè in genere le donne vengono messe da parte. Dobbiamo promuovere l’integrazione delle donne nei luoghi in cui si prendono le decisioni importanti – ha sottolineato Francesco -. Preghiamo affinchè, in virtù del battesimo, i fedeli laici, specialmente le donne, partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità nella Chiesa, senza cadere nei clericalismi che annullano il carisma laicale e rovinano anche il volto della Santa Madre Chiesa”.

(ITALPRESS).