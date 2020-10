Week end di verifiche e controlli interforze per la movida

ntrolliAnche nella serata di ieri, con apposita ordinanza del Questore di Reggio Emilia, sono stati predisposti mirati servizi di controllo congiunti tra Polizia di Stato, Polizia locale e Guardi di Finanza, volti alla verifica del rispetto della normativa vigente inerente la nota emergenza da Covid-19 in ottemperanza alle decisioni assunte in sede di comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica.

Gli agenti hanno effettuato pattugliamenti appiedati costanti lungo le principali vie e piazze del centro storico in particolare, via Roma, parco del Popolo, piazza Fontanesi, piazza Prampolini e piazza S. Prospero, via Farini, piazza Martiri del 7 luglio.

I servizi disposti, diretti da un funzionario della Questura, hanno permesso di verificare l’andamento della movida cittadina. Durante i controlli sono state elevate 16 sanzioni per “mancato utilizzo dei dispositivi di protezione/mascherine” (ex art. 4, comma 1, d.l.25.03.2020 n.19, che prevede una sanzione di euro 400), nr. 1 esercizio commerciale per omessa vigilanza rispetto ad una cliente non indossante correttamente il predetto dispositivo di protezione. È stato anche deferito all’autorità giudiziaria nr.1 cittadino di nazionalità kosovara per rifiuto di fornire le proprie generalità. L’impegno degli equipaggi interforze proseguirà nelle prossime settimane.