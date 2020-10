18 alunni positivi in 5 classi. Interrotta la didattica in presenza all’Istituto Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli

18 alunni positivi in 5 classi. Interrotta la didattica in presenza all’Istituto...

Oggi, 14 ottobre, sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna 18 casi positivi a SARS-CoV-2, studenti dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Caduti della Direttissima” di Castiglione dei Pepoli. Gli studenti positivi appartengono a 5 classi diverse.

In ragione della diffusione all’interno dell’Istituto, in accordo con l’amministrazione comunale di Castiglione dei Pepoli e con i Dirigenti scolastici, è stata decisa l’interruzione della didattica in presenza per tutelare gli studenti e le loro famiglie.

Da domani gli alunni delle classi coinvolte saranno posti in quarantena. L’Istituto ha disposto che la didattica prosegua a distanza per tutti gli studenti.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici e il referente Covid, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti scolastici (compagni di classe e personale docente).

Inoltre, in collaborazione con l’amministrazione comunale, è in corso di organizzazione una giornata di screening dell’intera comunità scolastica, circa 300 persone, mediante tampone naso-faringeo, che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Castiglione dei Pepoli venerdì 16 ottobre.