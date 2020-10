La Regione chiede al Governo di sbloccare e accelerare la liquidazione degli indennizzi per i lavoratori di aziende artigiane

“E’ necessario che il Governo sblocchi le risorse già previste e velocizzi l’iter di liquidazione degli ammortizzatori per i lavoratori delle imprese artigiane”. Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, che oggi ha inviato una lettera al ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, e al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, per segnalare “criticità molto significative sul pagamento dell’ammortizzatore sociale rivolto ai lavoratori dipendenti di aziende artigiane, che vede l’ente bilaterale quale soggetto competente ed erogatore delle prestazioni di trattamento di sostegno al reddito”.

L’assessore Colla nel pomeriggio di ieri aveva incontrato i rappresentanti dell’ente bilaterale dell’artigianato per il fondo Fsba (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, istituito dalle parti sociali, datoriali e sindacali) che hanno sollevato la gravità di una questione che nella sola Emilia-Romagna riguarda oltre 80 mila lavoratori di 25 mila aziende.

“A oggi– spiega Colla nella missiva- i lavoratori delle predette aziende hanno visto il riconoscimento della prestazione per i mesi da marzo 2020 a giugno 2020 compreso. Sono, dunque, in attesa di pagamento tutte le sospensioni effettuate a decorrere dal mese di luglio. Vi chiedo, al fine di corrispondere alle esigenze espresse dalle parti sociali, di provvedere al trasferimento delle risorse, in modo da far avere ai lavoratori le loro spettanze nel più breve tempo possibile”.