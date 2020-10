Auto come ariete per furto in tabaccheria a Castelnovo Sotto

La forza esercitata sulla catena tirata dall’auto ed agganciata all’inferriata, ha permesso ai ladri di sradicare la protezione dell’accesso per poi, a retro marcia, sfondare la porta d’ingresso e introdursi nella tabaccheria per compiere un furto.

L’origine dei fatti poco dopo le 2.15 di oggi, 16 ottobre, quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato da un istituto di vigilanza privato, interveniva in via Gramsci di Castelnovo Sotto dove era stato segnalato un furto in atto. Sul posto i carabinieri accertavano che ignoti ladri, con le modalità che abbiamo indicato, si erano introdotti all’interno dei locali che ospitano la tabaccheria asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, varie stecche di sigarette, tagliandi della lotteria nazionale istantanea gratta e vinci e il cassetto della cassa con circa un centinaio di ero, per poi dileguarsi. Il valore della refurtiva è in corso di quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri di Castelnovo Sotto hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato.