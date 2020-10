La nuova indagine di Altroconsumo premia Engie

ROMA (ITALPRESS) – Pubblicata sul nuovo numero di Altroconsumo l’indagine annuale sulla qualità di servizio, la quale colloca Engie sul podio nella fornitura di energia elettrica e gas e aggiudicataria del titolo di “Provider consigliato” per la fornitura di gas, unico player di respiro nazionale, grazie all’alto standard su tutti gli indicatori valutati.

Per stilare il ranking Altroconsumo ha preso in esame 21 società di energia elettrica e gas con servizi attivi su tutto il territorio nazionale e considerato come criteri di valutazione i seguenti elementi: le condizioni generali di fornitura, il grado di soddisfazione del cliente – valutato sulle performance del call center, sui servizi on line proposti, sulla trasparenza della bolletta – e il tasso di reclamosità e richieste di informazioni. Engie ha soddisfatto tutti i criteri nella classifica relativa alla fornitura di Gas, ottenendo valutazioni tra 75 e 100 (su un massimo di 100) aggiudicandosi così il titolo di “Provider consigliato” per il gas per il 2020.

“E’ una soddisfazione poter vedere che la perseveranza paga: la trasparenza verso i clienti con offerte competitive unita ad un alto livello di qualità del servizio hanno evidentemente convinto il mercato. A questo si aggiunge la nostra competenza tecnica con offerte sui servizi di efficienza energetica ai clienti e la capacità di essere presenti sul territorio con la garanzia e l’affidabilità di una realtà di respiro nazionale. Ricevere una riscontro così positivo da parte dei consumatori ha oggi per noi ancora maggior valore e ci spinge a proseguire in questa direzione e a fare ancor meglio, proponendo soluzioni sempre più innovative, smart e sostenibili, per un risparmio concreto anche di emissioni di CO2”, Monica Iacono, Direttore BtoC & Information Technology and Digital di Engie Italia.

Dietro ai risultati raggiunti c’è un costante ascolto della voce del cliente che si riflette in periodiche revisioni delle offerte, dei relativi materiali contrattuali, delle comunicazioni (bollette incluse) volte ad aumentarne la chiarezza e la trasparenza e a sviluppare servizi e soluzioni sempre più aderenti alle necessità del mercato.

Engie sottolinea come il presidio e la qualità dei servizi, anche online, è uno dei punti di forza che emerge nelle tre diverse classifiche per tipologia di fornitura. Il blu, ossia tecnologia e digitalizzazione, ancora una volta al servizio del verde, la sostenibilità ambientale, si contraddistingue come uno dei tratti positivi distintivi di Engie, anche nelle soluzioni clienti.

(ITALPRESS).