Sabato il Roller Hockey Scandiano affronta in casa Credit Agricole Sarzana

Sabato 17 ottobre 2020 ore 20.45 il Roller Hockey Scandiano al Palaregnani di Scandiano affronterà in casa Credit Agricole Sarzana, per la seconda giornata di Campionato e per la prima volta, dopo mesi, nuovamente davanti ai propri tifosi.

Il ROLLER HOCKEY SCANDIANO, con la rosa al completo, è reduce dal pareggio nel derby emiliano, agguantato dai correggesi a pochi secondi dalla fine, partita in cui il Capitano Alessandro Franchi e il portiere Luka Hernandez Zamora hanno reso una prestazione davvero notevole.

Il CREDIT AGRICOLE SARZANA si presenta a Scandiano con all’attivo la meritata vittoria casalinga contro la “corazzata” FORTE DEI MARMI. La squadra, rispetto allo scorso anno, si è rafforzata con il ritorno di De Rinaldis e l’acquisto di Galbas, mentre attende ancora l’arrivo del cileno Osorio ancora in patria a causa dell’emergenza covid. A dirigere i liguri, il Tecnico Alessandro Bertolucci, uno dei più esperti allenatori italiani.

L’incontro sarà certamente combattuto perchè il Sarzana quest’anno ha aspirazioni di media-alta classifica, ma il ROLLER HOCKEY SCANDIANO ha la possibilità di giocarsela sfruttando il fattore campo: gli avversari infatti riescono storicamente a compiere imprese in casa, mentre in trasferta potrebbero soffrire.

Per l’acquisto dei biglietti, la Società ha approntato un apposito link (www.seatreservation.org) e messo a disposizione del pubblico tutte le indicazioni sul sito facebook della società, onde poter prenotare l’accesso, nel rispetto delle norme covid.