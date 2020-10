Scuola e trasporti. Corsini: “Bus turistici non adatti ai centri storici. Per le linee extraurbane ci siamo già rivolti ai privati e lo faremo ancora”

Scuola e trasporti. Corsini: “Bus turistici non adatti ai centri storici. Per...

“I bus turistici non riuscirebbero a circolare nei centri storici delle nostre città, nei quali, come noto, praticamente non entrano mai. Tanto che nessun sindaco, amministratore locale o presidente di Regione, di qualsiasi colore politico, ha mai avanzato una proposta così incongrua per i tratti urbani. Quanto alla rete extraurbana, lo abbiamo già fatto: da subito, infatti, ci siamo rivolti ai privati per potenziare i servizi e lo faremo ancora”. Così l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini, replica agli esponenti della Lega che sul tema del trasporto scolastico invitano la Giunta a coinvolgere bus turistici e operatori privati.

“Si tratta di una questione che non riguarda la sola Emilia-Romagna, bensì l’intero Paese- prosegue Corsini- tanto che ci stiamo coordinando anche col Veneto, per rimanere a una regione a noi vicina, sulle misure possibili”.

“Né va dimenticato che prima ancora della riapertura delle scuole abbiamo istituito un tavolo regionale con aziende di trasporto pubblico locale, enti locali e sindacati per condividere ciò che serviva per il ritorno in aula- sottolinea l’assessore-. Tanto che abbiamo potenziato i servizi di trasporto con 5 milioni e 700 chilometri in più rispetto all’ordinario, con 270 autobus aggiuntivi, per un investimento di 16 milioni di euro. Inoltre, abbiamo stanziato un altro milione di euro per gli interventi di sicurezza a bordo dei mezzi, dalla sanificazione alle pareti a protezioni dei guidatori. Siamo pronti a valutare ogni proposta- chiude Corsini- purché realistica e fattibile”.