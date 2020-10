Sant’Ilario, lite al bar, ferito lievemente un uomo di 55 anni

Una lite al bar nata per motivi al vaglio dei carabinieri di Sant’Ilario d’Enza ha visto un uomo di 55 anni abitante a Sant’Ilario d’Enza rimanere lievemente ferito. Secondo quanto accertato dai militari di Sant’Ilario d’Enza intorno alle 17.30 presso un bar della frazione Calerno di Sant’Ilario d’Enza nasceva una lite tra due persone con conseguente scazzottata al termine della quale uno dei due litiganti si allontanava salendo a bordo della sua auto.

Qui veniva raggiunto dal 55enne che rovinava a terra a seguito dell’apertura dello sportello da parte dell’altro uomo che quindi saliva inserendo la retromarcia dileguandosi. Durante la manovra investiva il 55enne che quindi veniva soccorso e condotto al Santa Maria Nuova dove si trova per gli accertamenti medici del caso in condizioni non gravi. Al riguardo sono in corso le indagini a cura dei carabinieri di Sant’Ilario d’Enza.