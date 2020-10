Football Americano, U17: Hogs Reggio Emilia – Guelfi Firenze 36-44

Finisce con una sconfitta e tanti rimpianti la prima stagionale dei giovani Hogs nel campionato nazionale Under 17 di tackle football. Al termine di un incontro ricco di big plays e segnature, a prevalere sono i Guelfi Firenze con l’altisonante punteggio di 44-36. A condizionare la partita, facendola svoltare a favore degli ospiti, i turnover offensivi degli Hogs, da un intercetto in endzone nel primo drive della partita al fumble finale che pone fine alle speranze di acciuffare il pareggio allo scadere.

Nel corso dell’incontro i ragazzi di coach Modena sono riusciti a muovere bene la palla, con un gioco di corse ricco di combinazioni e finte in grado di mettere a dura prova disciplina e posizionamento degli avversari alternando corse centrali e verso il perimetro, ma hanno perso punti per strada a causa di inesperienza e frenesia nei momenti clou. Allo stesso modo in difesa è mancata la costanza da snap a snap, con belle giocate sul portatore di palla alternate a placcaggi mancati ed errori di posizionamento. In particolare, decisive le corse del QB ospite, in grado di trovare varchi e grandi guadagni sia in scramble che su designed runs. Nonostante gli errori, gli Hogs sono riusciti a ribattere punto su punto agli avversari per gran parte della partita, evitando di disunirsi, fino al fumble finale allo scadere a negare l’ultimo assalto alla endzone avversaria.