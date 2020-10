Suv completamente distrutto da incendio in A13

Oggi intorno alle 15:00 i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra sull’A13 direzione Padova, nei pressi della tangenziale, per l’incendio di un SUV. L’auto procedeva con due persone a bordo quando il conducente si è accorto che usciva del fumo dal vano motore. Subito ha accostato ed entrambi gli occupanti sono scesi dal veicolo allertando i soccorsi. Le fiamme hanno avvolto in breve tempo tutto il mezzo. La squadra giunta sul posto ha spento il rogo con schiuma e acqua. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, presenti, come sempre, la polizia stradale e i tecnici di aspi.