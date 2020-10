Volley, il Sassuolo ad Olbia cede 3-0

Trasferta sarda amara per la Green Warriors Sassuolo, che in casa della Geovillage Hermaea Olbia cede 3-0 in un match molto più equilibrato di quanto si potrebbe supporre dal netto risultato finale (parziali 25-22 25-23 30-28). Tra sette giorni le neroverdi, sempre seconde in classifica generale, ritorneranno tra le mura amiche della Consolata ed ospiteranno un’altra delle big del girone, la Lpm Bam Mondovì.

Coach Barbolini scende in campo con Spinello e Antropova sulla diagonale principale, Busolini e Civitico al centro, Salinas e Dhimitriadhi in posto quattro. Il libero è Falcone.

Coach Giandomenico risponde con Stocco in palleggio, Korhonen opposto, al centro Barazza e Angelini e, in posto quattro le ex neroverdi Joly e Ghezzi. Il libero è Caforio.