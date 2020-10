Guastalla, cordoglio dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia per la scomparsa di Luigi Tosi

E’ mancato venerdì all’ospedale di Guastalla, all’età di 77 anni, Luigi Tosi, tra i fondatori e presidente per tanti anni fino a gennaio scorso dell’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla.

La Sanità locale e il mondo del Volontariato perdono una risorsa preziosa, una persona carismatica e di primo piano per le innumerevoli iniziative benefiche indirizzate alla realtà sanitaria: dall’installazione delle Tac e della Risonanza magnetica all’ospedale Civile, alle tante piccole e grandi donazioni per centinaia di migliaia di euro, raccolte grazie ai cittadini e all’associazione presieduta da Tosi. La Onlus sotto la sua guida si è distinta per il continuo sostegno, l’impegno e la generosità a favore dei diversi servizi dell’Ospedale con i numerosi progetti portati avanti nel corso degli anni a vantaggio dell’operato dei professionisti e soprattutto per la cura e il benessere dei pazienti.

Residente a Guastalla, Tosi era stato ragioniere capo al Comune di Gualtieri, oltreché componente della Commissione tributaria di Reggio. Lascia la moglie Anna, i figli Federico e Alessandra e i fratelli.

La Direzione dell’Ausl e i professionisti dell’ospedale di Guastalla esprimono profondo cordoglio e sono vicini alla famiglia Tosi per questa grave perdita.