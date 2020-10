Inaugurata la nuova Ambulanza Granata frutto dell’iniziativa #insiemestraori di Banco Bpm e AC Reggiana

Un momento di festa che ha riunito e avvicinato la comunità pur nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, l’inaugurazione della nuova Ambulanza Granata, avvenuta questo pomeriggio in piazza Martiri del 7 luglio, e conclusa con un bellissimo spettacolo pirotecnico. Il mezzo è Il mezzo è frutto dell’iniziativa di crowdfunding #insiemestraordinari lanciata lo scorso aprile da Banco Bpm in collaborazione con AC Reggiana. Proprio con l’obiettivo di offrire un servizio ancora più efficace e puntuale in questo periodo di grandissimo impegno sull’emergenza-urgenza, la nuova Ambulanza Granata avrà un ruolo fondamentale: lo hanno ribadito nel corso dell’inaugurazione del mezzo i rappresentanti dei soggetti promotori della raccolta fondi, Rolando Landini Presidente della Pubblica Assistenza Croce Verde, il Presidente della Reggiana Luca Quintavalli, il Responsabile Direzione territoriale Emilia–Adriatica di Banco Bpm Stefano Bolis. Ha partecipato all’inaugurazione anche il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, mentre a presentare l'evento è stata la Consigliera regionale Stefania Bondavalli. “Per noi si tratta davvero di un bel momento – ha affermato Rolando Landini – e non solo perché in questo momento poter contare su una dotazione adeguata di mezzi e dispositivi è fondamentale per dare risposte all’altezza di quanto la comunità ci richiede, ma anche perché si rafforza un legame importante con la principale società sportiva della nostra città e con una realtà che ha dimostrato grande attenzione e sensibilità alla collettività come Banco Bpm. Un ringraziamento di cuore a chi dunque ha reso concreto il nostro sogno dell’Ambulanza Granata, Luca Quintavalli, Stefano Bolis, la LegaPro che quando venne lanciato sostenne con convinzione il progetto, e tutti i cittadini che hanno aderito alla raccolta fondi #insiemestraordinari”. Un ringraziamento che si è concretizzato anche in targhe commemorative realizzate da Croce Verde per Quintavalli, Bolis e Francesco Ghirelli che ha seguito il progetto per LegaPro. “Fin dall’inizio della pandemia, Banco Bpm si è impegnata a fianco di istituzioni, ospedali e Onlus in prima linea nel fronteggiare l’emergenza – ha commentato Stefano Bolis, Responsabile Direzione territoriale Emilia Adriatica di Banco Bpm – Il progetto #insiemestraordinari, in particolare, rappresenta per noi un motivo di orgoglio perché la sua realizzazione è frutto di una risposta solidale che è arrivata da tutta la città, dalle imprese e dai cittadini: insieme a loro e ad attori simbolo del territorio quali l’AC Reggiana e la Croce Verde abbiamo realizzato qualcosa di concreto pensato per le situazioni di emergenza, che rappresenterà anche in futuro un bene prezioso per la collettività. Un grazie a quanti hanno partecipato - ha concluso Bolis - e a quanti sono qui oggi”. Aggiunge Luca Quintavalli, Presidente AC Reggiana: “Nei momenti difficili, quando le certezze vacillano e le relazioni risultano il vero punto fermo della nostra esistenza, vedere come una comunità intera animata anche dalla bellezza del calcio e dello sport possa trasformare i sogni in realtà, lascia ben sperare al futuro. Il momento difficile che stiamo vivendo non sarà per sempre: i segni tangibili che lasciamo sul territorio invece si, perché frutto del sacrificio di tanti per il bene di tutti. L’Ambulanza Granata rappresenta lo spirito e le virtù della gente di Reggio: gente perbene”. L’evento in piazza Martiri ha visto dopo i saluti degli organizzatori, la benedizione del mezzo, e in chiusura l’affascinante spettacolo pirotecnico davvero suggestivo e coinvolgente, realizzato da PyroItaly di di Cavriago, azienda specializzata in questo tipo di attrazioni che ha scelto di collaborare all’evento praticando condizioni di favore, convinta dell’importanza del progetto. Ora, dopo l’inaugurazione, la nuova Ambulanza Granata entra ufficialmente in servizio per gli interventi di emergenza - urgenza della Pubblica Assistenza Croce Verde.