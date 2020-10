Incidente mortale a Monzone di Pavullo

Un anziano 74enne residente a Monzone di Pavullo, è morto schiacciato dal suo trattore lungo un dirupo, questa mattina a Monzone. Nella tarda mattinata di oggi, alla guida del suo trattore, l’uomo ha raggiunto un terreno di sua proprietà per lavori di potatura. Già nel primo pomeriggio i familiari non vedendolo arrivare, si sono preoccupati e hanno chiamato i Carabinieri. I militari hanno inviato una pattuglia dei Carabinieri Forestali attivando i soccorsi: una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. La zona da bonificare era molto ampia, per accelerare i tempi il Caposquadra del CNSAS ha deciso di attivare l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso. E’ stato infatti l’elicottero, durante un sorvolo, ad individuare il trattore ribaltato. L’equipaggio è stato sbarcato con il verricello (in quanto la zona non è atterrabile), mentre il pilota ha guidato le squadre territoriali sul luogo dell’evento. Purtroppo però il personale medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso. L’uomo stava scaricando rami e felci potate dal rimorchio sul bordo di un dirupo. Per cause in corso di accertamento, si è ribaltato lungo il canalone e purtroppo il mezzo agricolo lo ha schiacciato. Avvertito il Pubblico Ministero di turno, avuta l’autorizzazione la salma è stata recuperata dall’elicottero e trasportata a bordo strada, quindi trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.