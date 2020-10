22enne muore in incidente stradale a Traversetolo

Un tamponamento tra due auto e’ costato la vita a una 22enne di Lesignana. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri a Castione De’ Baratti di Traversetolo, nel parmense. La giovane era a bordo della sua auto che, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, si è schiantata frontalmente con l’auto condotta da un 36enne.

Quest’ultimo ha riportato ferite lievi ed è stato condotto all’ospedale. Sono invece apparse subito gravissime le condizioni della 22enne. I sanitari del 118 l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove nella notte e’ deceduta. Sul luogo dell’incidente anche una squadra del 115.