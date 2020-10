Autopsia per la 74enne trovata morta ieri nella sua abitazione

Una donna di 74 anni è stata trovata morta ieri sul letto nella sua abitazione a Spilamberto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e gli organi investigativi provinciali per gli accertamenti del caso, in coordinamento con la locale procura della Repubblica, che ha disposto l’invio della salma a Medicina Legale per l’esame autoptico.