Domani in piazza Garibaldi manifestazione dei ristoratori e commercianti sassolesi

A seguito delle disposizioni dell’ultimo DPCM firmato oggi dal Governo, che prevede lo stop alle 18:00 per i servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), gli operatori del settore scenderanno in piazza, domani – lunedì 26 ottobre – alle 18:00 a Sassuolo in piazza Garibaldi, per una manifestazione silenziosa, senza cartelli o striscioni di partito, per evidenziare la loro preoccupazione per questo nuovo ‘mini lockdown’. Sono invitati i commercianti e quanti vorranno sostenere l’iniziativa. Obbligatorio il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina.