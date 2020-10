Maranello, borse di studio e contributi per libri di testo

Ancora pochi giorni per fare domanda per le borse di studio erogate dal Comune di Maranello e richiedere i contributi regionali per i libri di testo scolastici. Per entrambe le domande la scadenza è venerdì 30 ottobre. Le borse di studio sono a favore di studenti meritevoli residenti nel Comune di Maranello che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato scuole secondarie di secondo grado (statali o paritarie legalmente riconosciute, compresi i corsi serali, esclusi i corsi di recupero), per un importo complessivo di 8.000 euro, da distribuire in base al numero di richieste, con un tetto massimo per borsa di studio pari a 400 euro.

I contributi per i libri i testo sono erogati dalla Regione Emilia-Romagna per la fornitura gratuita o semigratuita agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado: pssono beneficiarne gli studenti residenti nel Comune di Maranello, le cui famiglie dimostrino un valore ISEE 2020 da zero a 10.632,94 euro e da 10.632,95 a 15.748,78 euro. Tutte le informazioni sul sito del Comune.