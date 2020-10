Appartamento a fuoco a Castel San Pietro Terme. Danni ingenti

Poco dopo le 15:30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Castel San Pietro Terme, in via Giacomo Matteotti, per un incendio di appartamento. Tre le persone all’interno della casa nel momento in cui si è sviluppato il rogo. Subito sono usciti in strada e hanno allertato il 115. Le fiamme hanno interessato gran parte dei locali e attualmente l’appartamento è inagibile. Due le squadre dei pompieri sul posto che hanno spento l’incendio con l’ausilio dell’autoscala. Presenti anche il 118 che ha trasportato due delle tre persone in ospedale ad Imola per accertamenti, visto che avevano aspirato un po’ fumo, i carabinieri e la polizia locale.