Dipendenti contagiati ai Quadrati? Gruppo consigliare Pd accusa la Giunta di comunicazione insufficiente e poco trasparente

Dalla giunta comunicazione insufficiente e poco trasparente in tempi di Covid. Ricordiamo il caso di Casa Serena, quando in primavera il sindaco si era affrettato a comunicare, e ribadire, che per fortuna non c’erano casi di positività nella struttura; mentre, adesso, quando sulla stampa è apparsa la notizia che ci sono, purtroppo, diversi casi di positività ( per fortuna non gravi), da parte sua neanche un post, neanche un auspicio che tutto si risolva al più presto; per avere qualche notizia certa abbiamo dovuto presentare un’interrogazione in Consiglio. E il sindaco ha risposto che adesso non è compito suo informare i cittadini!!

Ma è anche più grave quello che sta succedendo in questi giorni ai Quadrati, presso la sede degli uffici comunali: da qualche giorno gira la voce che ci siano dei dipendenti contagiati, e che su altri si stanno facendo delle verifiche; cittadini e tecnici che frequentano gli uffici cominciano a vedere gli uffici che si svuotano; compare un cartello che parla genericamente di procedure di sanificazione; ma nessuna comunicazione ufficiale, nessuna particolare procedura di sicurezza, se non quelle già previste, ingressi e uscite non separati: un comportamento omertoso, in linea con l’atteggiamento di sottovalutazione che ha caratterizzato questa giunta fin dall’inizio della pandemia. Ai quadrati ci sono uffici molto frequentati, per le Attività Produttive, l’Urbanistica e l’Edilizia privata, i Lavori Pubblici, i Tributi; a questi uffici si rivolge un’utenza fragile come quella che chiede i permessi per i disabili.

Perchè non informare in modo trasparente? Ci auguriamo che gli uffici non vengano chiusi, ma che si garantisca ai lavoratori e ai cittadini garanzia nelle procedure, trasparenza nell’adozione dei protocolli e controlli adeguati