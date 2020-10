“Evoluzione e coevoluzione dei virus”, webinar di Fondazione Golinelli

Domani giovedì 29 ottobre alle ore 18 Fondazione Golinelli organizza il webinar “Evoluzione e coevoluzione dei virus”, primo appuntamento del ciclo di tre conferenze per parlare di virus e corretta informazione.

In un periodo in cui si discute di salto di specie, immunità di gregge e indicatori epidemiologici, docenti e ricercatori illustreranno i tanti aspetti legati al mondo degli agenti infettivi. Gli incontri sono gratuiti su prenotazione e saranno trasmessi sul canale YouTube di Fondazione Golinelli.

EVOLUZIONE E COEVOLUZIONE DEI VIRUS

I virus non sono considerati degli esseri viventi eppure il loro ruolo nell’albero della vita continua ad essere fondamentale. Dai serbatoi animali all’uomo, l’esperienza del Covid-19 sta diventando preziosa per la ricerca per fare emergere informazioni su evoluzione e trasmissione di infezioni zoonotiche. Ne parleranno Andrea Balboni, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna, e Mara Battilani, docente di malattie infettive presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna.

Informazioni al link: https://fondazionegolinelli.it/it/events/198.