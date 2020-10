Un rinnovato accordo di collaborazione tra Comune e Gallerie Estensi per il Giardino Ducale

Un rinnovato accordo di collaborazione tra Comune e Gallerie Estensi per il...

Una rinnovata collaborazione per rendere sempre più vivo e fruibile Palazzo Ducale ed il suo giardino i cui lavori stanno per essere ultimati. E’ questo quanto è scaturito dall’incontro, avvenuto nei giorni scorsi, tra l’Amministrazione comunale e Gallerie Estensi concentratosi prevalentemente sull’apertura al pubblico, al termine dei lavori di riqualificazione, del Giardino Ducale.

Gallerie Estensi e Comune di Sassuolo hanno convenuto di portare a termine gli interventi di completamento del Giardino per consentirne un’apertura diurna a partire dalla prossima primavera.

Il giardino, in questo modo, potrà essere aperto al pubblico tutti i giorni, come già avviene per la Peschiera Ducale.

La collaborazione tra Comune di Sassuolo e Gallerie Estensi sarà ulteriormente intensificata, nei prossimi mesi, anche in chiave di promozione turistica con l’individuazione di spazi da allestire alla promozione delle eccellenze del territorio.