Novi, il Comune dopo l’uscita dell’ultimo DPCM di domenica 25 Ottobre

Dopo l’uscita dell’ultimo DPCM di domenica 25 Ottobre 2020, la Giunta Comunale si è subito attivata su due fronti:

il primo è quello dell’aiuto alle associazioni culturali e sportive del territorio, cercando di condividere tutte le azioni di contrasto alla diffusione del virus e valutando insieme chiusure, sospensioni o prosecuzioni di attività già in essere;

il secondo è quello di sostenere le attività economiche, sportive e culturali del territorio.

“Questo – spiega il Sindaco, Enrico Diacci – sarà possibile attraverso un apposito fondo che abbiamo vincolato nel bilancio per far fronte all’emergenza sanitaria. Come e quando attiveremo questo tipo di sostegno dipenderà dalle decisioni che saranno prese nei prossimi giorni a livello nazionale e regionale, cercando di sfruttare tale opportunità economica per aiutare quelle categorie che più di altre risultano colpite.

E’ nostra ferma intenzione – conclude Diacci – proseguire tale percorso di confronto con le associazioni territoriali e attività commerciali anche nelle prossime settimane, per poter decidere INSIEME strategie di risposta a questo difficile momento di emergenza non solo sanitaria ma anche economica. Solo uniti ce la possiamo fare e sarà uniti che ce la faremo!”