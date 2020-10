Scomparsa di Demos Caprari, il cordoglio del sindaco Luca Vecchi

La scomparsa di Demos Caprari priva la comunità di Reggio Emilia di una persona capace e sensibile, un esponente della Polizia locale che ha scritto una pagina importante del Corpo, contribuendo a dare vita al Nucleo antidroga della città.

Nel significare i sentimenti di partecipazione al lutto e di dolore da parte mia personale e di tutta l’Amministrazione comunale ai familiari e agli amici voglio ricordare il profilo di un uomo che ha fatto moltissimo per la collettività, sapendo coniugare i valori della cura del bene pubblico, della lotta all’illegalità con un genuino spirito di apertura verso gli altri. La sua umanità, la sua saggezza e l’empatia con la quale entrava in contatto con le persone di cui si occupava per doveri di ufficio erano la garanzia che l’ente pubblico ha a cuore i propri cittadini, tutti: attraverso il lavoro quotidiano di Caprari, in particolare, anche e soprattutto quelli che stavano attraversando un momento di difficoltà.

Luca Vecchi – Sindaco di Reggio Emilia