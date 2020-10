Furto notturno in un bar di Scandiano

Ignoti ladri, poco prima delle 22.00 di ieri – 29 ottobre – dopo aver sfondato la porta a vetro posta sul retro del bar del Chiosco di Piazza Prampolini, all’interno del Parco della Resistenza, hanno asportato le monete riposte nella cassa, alimenti e bevande varie in corso di inventario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scandiano, allertati dall’allarme. I danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva sottratta sono in corso di esatta stima. Sulla vicenda i militari hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.