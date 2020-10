Incendio in un condominio: famiglie evacuate nella notte a Rio Saliceto

Poco dopo le 5,00 di oggi, 30 ottobre, su richiesta giunta al 112 da parte di un residente, i carabinieri delle stazioni di Campagnola Emilia, Novellara e del nucleo radiomobile di Guastalla, intervenivano in via dei Martiri nel comune di Rio Saliceto dove era stato segnalato un incendio che interessava un condominio. Le pattuglie dell’Arma, prima a essere giunte sul posto, hanno aiutato i componenti dei 7 nuclei familiari, per lo più anziani, ad uscire di casa per poi metterle al caldo, alla luce delle basse temperature.

Quindi l’arrivo de i vigili del fuoco di Reggio Emilia, Carpi e Guastalla che domavano le fiamme. Al termine delle operazioni di spegnimento gli operanti eseguivano un primo sopralluogo tecnico in conseguenza del quale veniva ipotizzato che l’incendio sia ricondurre probabilmente a un corto circuito dell’impianto elettrico. I danni sono in corso di quantificazione. Il condominio non è stato dichiarato inagibile.