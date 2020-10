Mirandola, i cimiteri comunali per le festività di commemorazione dei defunti

Cimiteri comunali: l’Amministrazione comunale, in corrispondenza delle festività dei defunti ha provveduto ad ultimare nei giorni scorsi una serie di lavori sia nel capoluogo, Mirandola, che nelle frazioni.

“Ad essere interessati dall’intervento – spiega l’Assessore ai Servizi demografici del Comune di Mirandola, Antonella Canossa – sono stati anzitutto i cimiteri di Quarantoli e di Gavello con la posa dei pluviali. Sempre a Quarantoli, si è provveduto con l’esecuzione di una serie di piccoli interventi edili di sistemazione delle parti ammalorate; a Gavello inoltre è stato riempito di ghiaino e livellato, l’avvallamento creatosi nell’area esterna al camposanto. Nel cimitero di Mortizzuolo, è stata sistemata la copertura temporanea leggera provvedendo alla anche alla pulizia aerea, in attesa della ripresa e del completamento dei lavori di recupero post sisma. Diversi poi, i lavori portati a termine all’interno del cimitero monumentale di Mirandola. In questo caso si è intervenuto per sistemare le tombe ammalorate. La chiesa invece, accantierata dal 2012, e la zona circostante sono state pulite e sanificate sia internamente, che al di fuori, mentre è stata istallata la rete di chiusura antipiccione al fine di evitare l’intrusione dei volatili.”

Si ricorda che: in occasione delle festività di commemorazione dei defunti, i cimiteri del territorio mirandolese – Mirandola, Cividale, Gavello, Mortizzuolo, Quarantoli, San Giacomo Roncole, San Martino Spino e Tramuschio – osserveranno il normale orario di apertura (in vigore tra l’altro fino a venerdì 6 novembre 2020 prossimo): dalle ore 7:30 alle ore 19:30. Durante la visita all’interno è obbligatorio indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza al fine di evitare assembramenti, secondo quanto previsto anche dalle disposizioni anti-Covid. Anche per questa ragione non sono previste nei cimiteri celebrazioni religiose.

Resta vietato ogni atto o comportamento irriverente od incompatibile con la destinazione del luogo. Prima della chiusura il consueto segnale acustico avviserà i visitatori dell’approssimarsi dell’orario di termine delle visite, mentre sarà sospeso l’ingresso. Anche in caso di chiusura dei cancelli l’uscita dall’interno resta garantita dall’apposito pulsante di apertura di emergenza.

Anche nei giorni delle festività dei defunti, come avviene con regolarità, la Polizia Locale non mancherà di effettuare servizi di controllo al fine di garantire l’accesso ai visitatori in sicurezza.

A partire da sabato 7 novembre, entrerà in vigore l’orario di visita invernale per i cimiteri del territorio, tutti i giorni dalle ore 7:30 alle ore 17:00.