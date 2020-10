Nuovo orario per i bagni pubblici di piazza XX settembre a Modena

Cambiano gli orari per la chiusura serale dei bagni pubblici di piazza XX settembre in centro a Modena. Visti gli orari stabiliti per i pubblici esercizi dal Dpcm per l’emergenza Covid-19, infatti, l’orario di chiusura viene fissato tutti i giorni alle 19.30.

Non più chiusura a mezzanotte al venerdì e al sabato, quindi, e anche negli altri giorni si anticipa di mezz’ora. Non cambiano, invece, gli orari di apertura: alle 8 del mattino dal lunedì al sabato, alle 9.30 alla domenica e nei festivi. L’orario è continuato e per ora in vigore da sabato 31 ottobre fino al 24 novembre.