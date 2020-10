Il momento che stiamo attraversando impone poche regole ma chiare: utilizzo delle mascherine, igienizzazione delle mani e distanziamento tra le persone. In un contesto simile l’usanza ormai diventata consuetudine di accompagnare i bambini nei negozi e nelle abitazioni la sera di Halloween è assolutamente da evitare. I negozianti sassolesi fanno sapere che per evitare occasioni di contagio NON daranno dolciumi. Invitiamo tutti a soprassedere: ci sarà modo di rifarsi l’anno prossimo.