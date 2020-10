Morto a 90 anni Sean Connery, leggenda del cinema

Sean Connery, il leggendario attore protagonista di centiania di film è morto all’età di 90 anni. A riferirlo la versione online della Bbc. A rendere nota la notizia è stata la famiglia. Connery – secondo quanto riferito da Variety News – è morto nel sonno alle Bahamas, vinto dopo una lunga battaglia che da tempo stava combattendo. L’attore scozzese era diventato famoso per la sua interpretazione di James Bond, portando sul grande schermo l’agente 007. Nella sua carriera ha conquistato due premi Bafta, tre Golden Globe ed un Oscar, premio arrivato nel 1988, quando è stato nominato miglior attore non protagonista per il suo ruolo di poliziotto irlandese nel film “Gli intoccabili”. Nel 2000 è stato nominato cavaliere dalla regina. Ad agosto aveva festeggiato il suo novantesimo compleanno.

(ITALPRESS).