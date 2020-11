Mancata attuazione norme contenimento Covid-19: alcune sanzioni a Carpi

Ieri sera, nell’ambito dei servizi messi in campo al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni diramate per il contenimento della diffusione del contagio da covid-19, i carabinieri di Carpi hanno sanzionato amministrativamente la titolare di un ristorante della città, poiché durante l’orario di apertura al pubblico, ha consentito a più di quattro persone non conviventi di occupare un solo tavolo all’interno dell’esercizio commerciale. Nell’occasione sono stati sanzionati anche alcuni ragazzi, trovati assembrati senza che fosse utilizzato alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie.